رياضة | لاعب الجيش يتحدث عن تعادل بيراميدز ويعلق على احتفال سبايدرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الجيش يتحدث عن تعادل بيراميدز ويعلق على احتفال سبايدرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن فريقه كان يلعب على الفوز أمام بيراميدز سبورت بالدوري العام.

وقال طارق في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن فريقه خاض المباراة بدافع الفوز لتعويض النتائج السلبية التي تحققت في أول جولتين.

وأضاف، "مع طرد محمد فتحي لاعب بيراميدز، طموحاتنا زادت، لذلك التعادل اليوم لم يرضينا، كنا نسعى لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب".

وتابع كريم، "لدينا جهاز فني محترم، المدرب تحدث معنا بأننا نسعى لتحقيق الفوز خاصة بعد طرد لاعب بيراميدز، ولكن هناك بعض الأخطاء التي كلفتنا التعادل في آخر دقيقة".

وعن واقعة إرتداءه قناع سبايدر مان اختتم حديثه، "كنت أريد تكرار احتفال أوبامينج لاع آرسنال، لأنه غريب، وغير متكرر، لذلك بعد الهدف قررت أن أرتدي وجه سبايدر مان".