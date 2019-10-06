اونلاين | كورة لايف plus مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر kora live يلا شووت now تابع ماتش برشلونة NQW

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شاهد بث مباشر KORA LIVE مباريات الكرة العالمية، شاهد لايف مباراة برشلونة ضد إشبيلية KORA ONLINE اليوم الأحد الموافق 6 – 10 – 2019 علي استاد "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني الممتاز، تابع لايف مباريات "لا ليجا" بث مباشر أونلاين.

يتواجد فريق برشلونة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل فريق إشبيلية المركز السادس برصيد 13 نقطة ايضًا من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين، شاهد بث مباشر KORA4GOAL لمباراة برشلونة × إشبيلية ضمن منافسات الليجا الاسبانية، ONLINE.

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، اليوم الأحد الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام 2019، حيث يتطلع فريق برشلونة لاستغلال تعثر اتليتكو مدريد بالتعادل مع بلد الوليد، للإنقضاض على وصافة الدوري والاقتراب من الصدارة التي يستحوذ عليها ريال مدريد برصيد 18 نقطة.

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ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة سوف يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: أندريه تير شتيجن - سيرجيو روبيرتو - جان كلير توديبو - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – أرثر - أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما سيبدأ فريق إشبيلية المباراة بتشكيل مكون من: توماس فاسليك - سيرجيو ريجيليون - دييجو كارلوس - جيوليس كوندي - خيسوس نافاس - أوليفر توريس - فيرناندو فرانسيسكو - إيفير بانيجا - نوليتو - لوك دي يونج - لوكاس اوكامبوس.

وتستحوذ قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية على حقوق بث الدوريات والأحداث الرياضية العالمية، حيث تنقل بشكل حصري مباريات الدوري الاسباني الممتاز، وستكون مباراة برشلونة واشبيلية متاحة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3 ، بتعليق عربي مميز، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر YALLA SHOO PLUS عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.