اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر yalla MESSI يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة beIN NOW

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مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم الأحد الموافق 6-10-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لايف kora live ، حيث يستضيف يفتح استاد "كامب نو" مواجهة النارية بين كلا من فريق برشلونة ونظيره فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز "لا الليجا" لموسم 2019 – 2020.

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وسوف تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وستقام المباراة على استاد "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

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,استدعى المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونةK قائمة مكونة من 19 لاعب من أجل مباراة إشبيلية، وضمت قائمة البارسا الظهير الأيسر جوردي ألبا بعد تعافيه من الإصابة وحصوله على التصريح الطبي كما هو الحال نفسه بالنسبة للشاب أنسو فاتي.

وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو، في خط الدفاع : نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، جان كلير توديبو ، جوردي ألبا ، راؤول أراوخو، في خط الوسط : إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، أرثور ميلو ، سيرجي روبيرتو ، فرينكي دي يونج ، أرتورو فيدال ، أنسو فاتي، في خط الهجوم : لويس سواريز ، ليونيل ميسي ، عثمان ديمبلي ، أنطوان جريزمان و كارليس بيريز.