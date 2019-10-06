اونلاين | رابط GOOL ديبالا مشاهدة مباراة يوفتوس وانتر ميلان بث مباشر JUVE تابع لايف كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس الان

رابط مشاهدة مباراة إنتر ميلان بقيادة و يوفنتوس بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الأحد الموافق ٦-١٠-٢٠١٩، على ملعب السان سيرو مقعل فريق الانتر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وتعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان واحدة من أقوى الكلاسيكيات في تاريخ الدوريات الأوروبية لما يمتلكه الفريقان من تاريخ عريق على الساحة الإيطالية والقارية ، ويسعى فريق الإنتر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وتصدره جدول الدوري بعد الفوز في كل مبارياته وتحقيقه العلامة الكاملة ولتوسيع الفارق أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر كورة ستار koora Star ، والقنوات الناقله لها :

تقام مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا الربع بتوقيت المملكه العربيه السعوديه والحادية عشر إلا الربع بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمبارايات الدوري الايطالي ويمكنكم متابعتها عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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ويدخل فريق يوفنتوس مواجهة اليوم وعينه على النقاط الثلاث للقفز على الصدارة التي يحتلها الإنتر ، ويمتلك ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس كتيبة قوية من اللاعبين في مقدمتهم كريستيانو رونالدو في المقابل جدد الإنتر دماؤه واستعان مطلع هذا الموسم بمجموعة مميزة من نجوم الدوريات الأوروبية امثال لوكاكو والكسيس سانشيز وتعاقد مع المدرب المخضرم انطونيو كونتي والذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام برشلونة في الجولة الثانية لدوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا .

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