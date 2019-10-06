شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يتقدم للزمالك بالهدف الأول أمام نادي إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهدف الأول للزمالك في شباك إف سي مصر باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز .
وسجل بن شرقي الهدف في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد كرة طولية من أوباما تضعه في مواجهة الحارس داخل المنطقة ليسددها قوية تسكن الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .
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