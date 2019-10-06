شكرا لقرائتكم خبر عن حزن فى أسوان بعد «خماسية» الأهلى فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خيّم الحزن على الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الكروى الأول وإدارة نادى أسوان، عقب الخسارة الكبيرة التى تلقاها الفريق أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز. وأكد مجدى عبدالعاطى، المدير الفنى للفريق، أنه لم يتوقع الهزيمة وظهور اللاعبين بصورة سيئة والفشل فى تحقيق الفوز فى الجولات الثلاث التى خاضها الفريق.

وقال «عبدالعاطى»: «لم أتوقع هذه الهزيمة، فالنتيجة كانت صعبة جدًا، وفارق إمكانيات اللاعبين ظهر مبكرًا فى المباراة». وأضاف: «خلال الفترة الماضية بدأنا التدريب على إغلاق المساحات أمام الأهلى، خاصة مفاتيح اللعب والأطراف». وأوضح «عبدالعاطى» أن الأخطاء الفردية سبب رئيسى للخسارة، ولكننا سنعمل على تداركها فى الفترة المقبلة.

وأكمل: «لم نقدم، ما نستحق عليه الخروج بنتيجة إيجابية، وسنعالج الأخطاء لتلافيها فى المباريات المقبلة».