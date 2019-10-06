تصريح غريب من موراتا بعد مباراة أتلتيكو أمام بلد الوليد

الأحد 6 أكتوبر 2019
تحدث مهاجم نادي اتلتيكو مدريد الاسباني ألفارو موراتا عن تعثر فريقه أمام بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشر الموقع الرسمي للنادي تصريحات اللاعب التي اتت كالاتي: "نحن بخير، الدوري الإسباني أصعب مما كان عليه قبل بضع سنوات، الأمر ليس سهلاً".
وأضاف: "أريد شكر الجماهير التي حضرت هنا، وإلى أولئك الذين يدعموننا، فنحن نحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدينا، لن نقدم أعذار ولكن ليس من السهل اللعب بعدما لعبنا في موسكو".
وعن عدم استدعائه لتمثيل المنتخب الإسباني، اختتم: "كنت أتوقع التواجد في قائمة المنتخب، يجب أن أعمل بشكل جيد مع فريقي وتمثيل إسبانيا مجددًا".
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