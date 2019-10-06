تعادل مخيب لفيردر بريمن أمام اينتراخت ​فرانكفورت

الأحد 6 أكتوبر 2019

ضمن فعاليات الجولة 7 من منافسات ​الدوري الالماني​ "​البوندسليغا​"، انقاد نادي اينتراخت ​فرانكفورت​ الى تعادل مرير بين جماهيره امام ​فيردر بريمن​ وبواقع 2-2 وكان لاعبو اينتراخت الطرف الافضل ولكن اضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطرة امام المرمى ليرضى الفريقين بنقطة التعادل.



وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً من الجانبين حيث تبادل لاعبو الفريقين الهجمات على مرمى الآخر مع افضلية للاعبي ​اينتراخت فرانكفورت​ والذين كانوا الطرف الافضل حيث نجحوا في السيطرة على اجواء اللقاء وسنحت لهم العديد من الفرص وبدوره تحيّن لاعبو بريمن الهجمات المرتدة لضرب تقدم لاعبي اينتراخت، واهدر لاعبو المدرب هوتر العديد من الفرص الخطرة امام المرمى حيث تسبب غونزالو باتشينشيا من اهدار فرصتين خطيرتين امام المرمى قبل ان يفشل دايشي كامادا من استغلال فرصتين خطيرتين امام المرمى ومن هجمة خطيرة للاعبي بريمن تمكن دافي كلاسون من منح فيردر بريمن التقدم في الدقيقة 27، وبعدها ضغط لاعبو فرانكفورت بقوة كبيرة لخطف هدف التعادل ولكن محاولاتهم تصدى لها دفاع بريمن الحصين ليفشل اصحاب الارض من معادلة النتيجة لينتهي هذا الشوط بتقدم فيردر بريمن وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو فرانكفورت ضغطهم الكبير على مرمى بريمن واضاع اللاعب غونزالو اهدار الفرص السهلة امام مرمى الخصم وكالب لاعبو فرانفكورت بضربة جزاء بعد خطأ على المهاجم غونزالو ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب بعد مراجعته لتقنية الفيديو، وفي الدقيقة 55 تمكن ​سيباستيان رودي​ من خطف هدف التعادل لفرانكفورت لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين وتحصّل غونزالو باتشينشيا على فرصة مميزة امام المرمى ولكنه اخفق في ترجمتها، وبدروه لم ينجح لاعبو بريمن في تهديد مرمى الخصم حيث غابت خطورتهم بشكل كبير، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو اينتراخت ضغطهم الكبير على مرمى بريمن ولكن التكتل والتنظيم الدفاعي للاعبي بريمن صعّب من مهمة ابناء المدرب هوتر وبدوره لم ينجح الفريق الاخضر في القيام بأي مبادرة هجومية وفي الدقيقة 89 خطف ​اندريه سيلفا​ هدف الفوز لفرانكفورت وفي الدقيقة 90 منح حكم اللقاء ضربة جزاء لبريمن انبرى اليها ميلوت راتشيكا بنجاح ليمنح فريقه التعادل ولتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 2-2.