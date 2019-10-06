نابولي يحقق تعادلا مثيرا أمام تورينو في الدوري الإيطالي

الأحد 6 أكتوبر 2019

ضمن فعاليات الجولة 7 من منافسات ​الدوري الايطالي​ "الكالتشيو"، انقاد نادي ​نابولي​ الى التعادل امام ​تورينو​ وبواقع 0-0 في مباراة متكافئة بين الجانبين مع افضلية طفيفة للاعبي تورينو في الشوط الثاني حيث كانوا قريبين من خطف هدف الفوز وبهذ التعادل خسر نابولي نقاط ثمينة في صراعه مع فرق الصدارة.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو نابولي سيطرته الكبيرة على مجريات اللقاء وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي تورينو في مناطقهم الدفاعية وحاول ابناء المدرب ​كارلو انشيلوتي​ ايجاد ثغرات في دفاع الخصم والمتكتل في مناطقه الدفاعية مما صعّب من مهمة ابناء ساو باولو امام المرمى حيث فشلوا في ايجاد المساحات اللازمة للانقضاض على مرمى الخصم، وبدروه غابت الخطورة عن اصحاب الارض حيث التزموا دفاعياً معتمدين على بعض الهجمات المرتدة لتهديد مرمى نابولي، وتحصّل مهاجم نابولي درايز ميرتينز على فرصة خطرة امام المرمى ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم ولم يشهد هذا الشوط فرص عديدة من الجانبين وسط تكتل دفاعي كبير للاعبي تورينو لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني نجح لاعبو تورينو من تغيير صورة الفريق التي ظهر بها في الشوط الاول ليقدم ابناء المدرب والتر ماتزاري شوط هجومي رائع ليفرض اصحاب الارض سيطرتهم على مجريات اللقاء وسط تراجع اداء لاعبي نابولي، وهدد لاعب تورينو توماس رينكون مرمى نابولي بتسديدة قوية تصدى لها دفاع نابولي بطريقة مميزة وبعدها الغى حكم اللقاء هدف لمهاجم تورينو اندريا بيلوتي بداعي التسلل قبل ان يطالب ابناء المدرب ماتزاري بضربة جزاء بعد خطا على ارماندو ايزو ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب، وبعدها لجأ مدربي الفريقين الى اجراء التبديلات في صفوفهما واهدر البديل فيرناندو لورينتي فرصة ذهبية امام مرمى تورينو فور دخوله ليخفق في منح نابولي هدف التقدم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كان للاعبي تورينو فرصة ذهبية لخطف هدف الفوز ولكن تسديدة كريستيان اينسالدي مرت فوق العارضة بقليل ولجأ المدرب ماتزاري الى اجراء تبديلات متأخرة وهجومية لتهديد مرمى نابولي والذين فشلوا في القيام بمبادرة هجومية خطرة في هذا الشوط لتنتهي المبارة بالتعادل السلبي بين الجانبين.