شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز : نستحق نتيجة أفضل أمام طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم المدير الفنى لبيراميدز حديثه أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل بعدما قدم أداء قويا خاصة وأنه خاص الربع ساعة الاخيرة من الشوط الأول بالإضافة للشوط الثانى ناقص لاعب بعدما أشهر امين عمر حكم المباراة الكارت الاحمر لمحمد فتحى مدافع وسط الفريق ، مشددا انه حاول التعامل مع الطرد المبكر بالدفع بمحمد فاروق فى مركز صناعة اللعب لزيادة الفاعلية الهجومية ، وأنهى اللقاء بطريقة 4/4/1 ، معبرا عن تقديره الكامل للمنافس الذى لعب بطريقة هجومية كبيرة بعد طرد محمد فتحى .
كان بيراميدز قد رفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالدورى ، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى نقطتين فى المركز الرابع عشر .
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