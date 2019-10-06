شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الزمالك يتعادل مع نادي مصر 1 - 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونادي مصر تعادل الفريقين هدف لكل فريق والتي تجمعهما على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

بدأت المباراة هادئة وحاول لاعبي نادي مصر ترتيب صفوفهم داخل الملعب لمنع الزمالك من بناء هجمات أو الاستحواذ على اللعب في وسط الملعب، حيث ظهر الفريق متحفظا دفاعيا وتمركز غالبية لاعبيه في وسط ملعبهم لمنع الزمالك من تشكيل خطورة على مرمى وليد توفيق.

جاءت اول خطورة للزمالك في الدقيقة 7 عن طريق محمد أوناجم من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية قبل أن يبعدها لاعب مصر إلى ركينة.

تحول اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط ملعب مصر، في ظل التحفظ الدفاعي وغياب الجؤاة الهجومية للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 15 من تمريرة سحرية من يوسف أوباما، وترجمها اللاعب المغرب في الشباك.

نشط لاعبو الزمالك بعد تسجيل الهدف في محاولة لتامين التقدم واستعادة ثقة الجماهير في فريقهم بسبب الأداء المتواضع في مباراة المقاصة رغم الفوز، وكذلك محاولة البدلاء لفت انتباه ميتشو المدير الفني بأحقيتهم في الحصول على فرصة كاملة.

وسدد هشام عبد الحميد لاعب مصر تسديدة قوية من على بعد 25 متر وأبعدها محمد عواد عن مماه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، كما سنحت فرصة لفريق مصر في الدقيقة 30 ولكن احتسبها الحكم تسلل لوقوع أحد اللاعبين في منطقة التسلل.

Advertisements

وتحصل فريق مصر على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33 ولكن سددها مصطفى كالوشا ضعيفة وتمر بعيدا عن مرمى الزمالك إلى ركلة مرمى.

وأجرى مصر أول تغيير بنزول محمد جمال تريكة بدلا من أحمد الصعيدي في الدقيقة 35 لتحسين الأداء الهجومي للفريق الضيف.

وأضاع محمد أوناجم فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد فشل استغلال تمريرة زميله بن شرقي الذي استغلها من خطأ في التمرير من لاعبي مصر حيث سددها أوناجم في يد وليد وفيق.

كما فشل مصطفى سلطان لاعب مصر في تسجيل هدف التعادل بعد اسلاتم عرضية متقنة من زميله إسلام صالح من الجبهة اليمنى وسددها فوق مرمى عواد.

وتمكن لاعبو مص من ترتيب خطوطهم في العشر دقائق الأخيرة من عمر الشوط ونجحوا في الوصول إلى الثلث الأخير من ملعب الزمالك وتهديد مرمى عواد وتمكنوا من إدراك التعادل في الدقيقة 47 من عمر المبارارة من هجمة منظمة بدأت من الناحية اليسرى ووصلت لجبشي الذي سجل منها هدف التعادل.