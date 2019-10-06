شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الزمالك يحاول تعزيز تقدمه على مصر.. وتهديد أول لمرمى عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر تقدم الزمالك على مصر بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

بدأت المباراة هادئة وحاول لاعبي مصر ترتيب صفوفهم داخل الملعب لمنع الزمالك من بناء هجمات أو الاستحواذ على اللعب في وسط الملعب، حيث ظهر الفريق متحفظا دفاعيا وتمركز غالبية لاعبيه في وسط ملعبهم لمنع الزمالك من تشكيل خطورة على مرمى وليد توفيق.

جاءت اول خطورة للزمالك في الدقيقة 7 عن طريق محمد أوناجم من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية قبل أن يبعدها لاعب مصر إلى ركينة.

تحول اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط ملعب مصر، في ظل التحفظ الدفاعي وغياب الجؤاة الهجومية للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

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وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 15 من تمريرة سحرية من يوسف أوباما، وترجمها اللاعب المغرب في الشباك.

نشط لاعبو الزمالك بعد تسجيل الهدف في محاولة لتامين التقدم واستعادة ثقة الجماهير في فريقهم بسبب الأداء المتواضع في مباراة المقاصة رغم الفوز، وكذلك محاولة البدلاء لفت انتباه ميتشو المدير الفني بأحقيتهم في الحصول على فرصة كاملة.

وسدد هشام عبد الحميد لاعب مصر تسديدة قوية من على بعد 25 متر وأبعدها محمد عواد عن مماه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، كما سنحت فرصة لفريق مصر في الدقيقة 30 ولكن احتسبها الحكم تسلل لوقوع أحد اللاعبين في منطقة التسلل.