شكرا لقرائتكم رأسية لويز تنقل أرسنال إلى المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتقى أرسنال إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل ديفيد لويز هدفه الأول مع الفريق في الفوز 1-صفر على ضيفه بورنموث، الذي أهدر سلسلة من الفرص لإدراك التعادل في الشوط الثاني يوم الأحد.

وحول مدافع تشيلسي السابق بضربه رأس تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيكولا بيبي إلى الزاوية البعيدة للمرمى ليمنح أرسنال التقدم بعد تسع دقائق من البداية.

وكان بيبي، صاحب الرقم القياسي في تعاقدات أرسنال، قريبا من مضاعفة النتيجة بتسديدة حادت عن المرمى بينما أرسل بيير-إيمريك أوباميانغ تسديدة اخرى ذهبت إلى جوار المرمى في الشوط الأول.

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وبدا بورنموث، الذي خسر 5-1 في آخر زيارة له لملعب الإمارات، حذرا في الشوط الأول ورغم ذلك كان قريبا من معادلة النتيجة عندما ذهبت ضربة رأس دومينيك سولانكي من ركلة حرة إلى جوار المرمى.

وتحول أداء بورنموث في الشوط الثاني بينما فقد أرسنال تركيزه لكن الفريق الضيف أخفق في استغلال عدة فرص حيث فشل كالوم ويلسون في استغلال فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء عقب تجاوزه برنارد لينو حارس أرسنال، بينما تصدى الحارس الألماني لمحاولة أخرى من ويلسون أيضا.

وأهدر ويلسون فرصتين قرب النهاية وحول ستيف كوك تمريرة عرضية بضربة رأس من ركلة ركنية بعيدا عن المرمى، بينما تشبث أرسنال بالفوز ليتقدم على ليستر سيتي بفارق نقطة واحدة ويصعد للمركز الثالث برصيد 15 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر بعد ثماني مباريات.