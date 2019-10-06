شكرا لقرائتكم تشيلسي لامبارد يمزق شباك ساوثهامبتون برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب تشيلسي من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسجل مهاجمه المتألق تامي أبراهام هدفه الثامن في المسابقة هذا الموسم بعد عرض مثالي في الشوط الأول ساعده في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون المتعثر يوم الأحد.

وتقدم تشيلسي للمركز الخامس برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي الرابع في جدول الترتيب، بينما يبقى ساوثهامبتون في المركز 16 ولديه سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وضع أبراهام تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 17 مستغلا تمريرة ماكرة من كالوم هودسون-أودوي ليسدد من فوق الحارس أنجوس جان وتجاوزت الكرة خط المرمى قبل أن يشتتها مايا يوشيدا.

Advertisements

وضاعف ميسون ماونت التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 24 بعد أن تسلم تمريرة ويليان قبل أن يقلص داني إنغز الفارق لأصحاب الضيافة بتسديدة قريبة المدى.

لكن تراخي دفاع ساوثهامبتون سمح لتشيلسي بتوسيع الفارق مجددا قبل انتهاء الشوط الأول حين سدد نغولو كانتي من خارج منطقة الجزاء وغيرت الكرة مسارها نحو الشباك بعد أن اصطدمت ببيير هويبرغ.

وانخفض الإيقاع في الشوط الثاني قبل أن يدفع تشيلسي بالبديل ميشي باتشواي على حساب أبراهام ونجح في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 89.