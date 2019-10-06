Barcelona بث مباشر: مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اونلاين.. bein sport برشلونة ضد اشبيلية كور ستار

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية فى اطار مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة مقامة فى مدينة برشلونة علي ملعب الكامب نو، برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الأسباني برصيد 13 نقطة خلف كل من فريق ريال مدريد الذى يحتل المقدمة بعد فوزه أمس على غرناطة،و يليه فريق أتلتيكو مدريد ثم غرناطة، و يتساوى فريق اشبيلية مع البرشا بنفس الرصيد ولكن برشلونة يتقدم بفارق الاهداف ويسعي برشلونة للفوز اليوم تشكيل برشلونةفي مباراة اليوم لحراسة المرمي شتيجين -وفي الدفاع سيرجي روبيرتو – بيكيه – توديبو – سيميدو – فيدال – دي يونج – أرثور – ديمبلي – ميسي – سواريز..

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