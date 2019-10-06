لايف رابط سريع بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان.. مشاهدة يوفنتوس bein sport

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانتر ميلان فى اطار مباريات الجولة السابعة لمباريات الدوري الايطالي لكرة القدم/ فريق انتر ميلان والذي يمتلك 18 نقطة وفي المركز الأول في جدول الدوري يستضيف علي ملعبه سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلان فريق يوفنتوس الذى يملك 16 نقطة، و اليوفي اليوم بقيادة كرستيانو رونالدو يسعون لتحقيق الفوز للقفز على قمة الدوري، وقد بدأت منذ قليل أحداث مباراة القمة للدوري الايطالي بين يوفنتوس وانتر ميلان.

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يلا كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية علي قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة ستنطلق بعد قليل فى تمام التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الامارات و سيعلق على المباراة المعلق التونسى عصام الشوالي.

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استطاع فريق يوفنتوس احراز أول أهداف المباراة فى الدقيقة 5 حيث أحرز الهدف نجمه باولو ديباللا لتصبح النتيجة تقدم اليوفي 1/0.