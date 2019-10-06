شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك ونادى مصر فى ملعب السلام استعدادا لموقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك ونادى مصر إلى ملعب السلام استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم، على استاد السلام، فى الجولة الثالثة لمباريات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يجري لاعبو الزمالك ونادى مصر عميات الإحماء بعد قليل وحرص لاعبى الفريق الأبيض على النزول إلى أرض الملعب فور الوصول إلى الاستاد من أجل تفقدها.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نادى مصر المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.



لاعبو الزمالك فى ستاد السلام



زيزو وإمام عاشور