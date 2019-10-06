شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شباك الزمالك تستقبل أول هدف لفريق اف سى مصر فى تاريخه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عمر حبشى لاعب نادى مصر، أول هدف فى تاريخ ناديه بالدورى الممتاز، ويتعادل مع الزمالك فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 1/1.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 15 من عمر المباراة.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.