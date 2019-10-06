شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يواصل تقدمه بهدف وسط محاولات لنادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر تقدم الزمالك على نادى مصر، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، بعد مرور 30 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد زيزو، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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بينما بدأ نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"وليد توفيق فى حراسة المرمى، علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا فى خط الدفاع، هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح فى خط الوسط، عمر حبشى وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم".

بدأ نادى مصر اللقاء بالتزام دفاعى وسط محاولات الزمالك الهجومية وفى الدقيقة 15 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما جعلت اللاعب المغربى منفردا بالحارس ليضعها فى شباكه.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومى بحثاً عن تأمين الهدف بتسجيل هدف ثانى ولكن فى الدقيقة 25 باغت هشام عبد الحميد لاعب نادى مصر، محمد عواد حارس الأبيض، بتسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه وفى الدقيقة 27 جاءت عرضية خطيرة لنادى مصر من ركلة ركنية وسط خروج خاطئ لعواد ولكن أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر جاءت رأسيته بجوار القائم وسط محاولات بعد ذلك من الزمالك للسيطرة على أحداث المباراة.