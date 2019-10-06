شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر : بيراميدز كان يستحق نتيجة أفضل أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز عن حزنه من نتيجة لقاء فريقه أمام طلائع الجيش والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما فى المباراة التى أقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

وأضاف ديسابر فى تصريحات صحفية أن بيراميدز لعب مباراة قوية مؤكدا انه سعيد بالتنظيم الدفاعى وخوضه لثلاث مباريات فى أسبوع وهو ما وضع الفريق فى موقف صعب ، مشيرا أنه كرة القدم التى لا تعرف الفوز فيها فى جميع المباريات .

واختتم المدير الفنى لبيراميدز حديثه أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل بعدما قدم أداء قويا خاصة وأنه خاص الربع ساعة الاخيرة من الشوط الأول بالإضافة للشوط الثانى ناقص لاعب بعدما أشهر امين عمر حكم المباراة الكارت الاحمر لمحمد فتحى مدافع وسط الفريق ، مشددا انه حاول التعامل مع الطرد المبكر بالدفع بمحمد فاروق فى مركز صناعة اللعب لزيادة الفاعلية الهجومية ، وأنهى اللقاء بطريقة 4/4/1 ، معبرا عن تقديره الكامل للمنافس الذى لعب بطريقة هجومية كبيرة بعد طرد محمد فتحى .

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كان بيراميدز قد رفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالدورى ، بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى نقطتين فى المركز الرابع عشر .