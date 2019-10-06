شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادى مصر.. وبامبو وبن شرقى أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين على ستاد السلام، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: محمد عواد فى حراسة المرمى. Advertisements محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع. أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط . عمر السعيد فى خط الهجوم. ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد أبو جبل - خالد بو طيب - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد عبد الشافى - حازم إمام - مصطفى محمد، واستبعد ميتشو الثنائى محمد صبحى وأحمد عيد من قائمة اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادى مصر.. وبامبو وبن شرقى أساسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.