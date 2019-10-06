شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قذيفة بعيدة المدى من هشام عبد الحميد على مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد هشام عبد الحميد لاعب نادى مصر، كرة قوية على مرمى الزمالك من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها ببراعة محمد عواد فى الدقيقة 26 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 15 من عمر المباراة.

Advertisements

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.