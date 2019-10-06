شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك 1 نادى مصر 0.. بن شرقى يُصدر إشارة المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة بين الزمالك ونادى مصر بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد السلام، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد زيزو، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ نادى مصر اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"وليد توفيق فى حراسة المرمى، علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا فى خط الدفاع، هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح فى خط الوسط، عمر حبشى وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم".

بدأ نادى مصر اللقاء بالتزام دفاعى وسط محاولات الزمالك الهجومية وفى الدقيقة 15 نجح المغربى أشرف بن شرقى فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض بعد تلقيه تمريرة رائعة من يوسف أوباما جعلت اللاعب المغربى منفردا بالحارس ليضعها فى شباكه.