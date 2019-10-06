شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بن شرقى يتقدم للزمالك أمام نادى مصر بأسيست رائع من أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام نادى مصر، بأسيست رائع من أوباما فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام - محمود حمدى الونش - عبد الله جمعة- حمدى النقاز فى خط الدفاع، أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى - محمد أوناجم- كريم بامبو فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

بينما يضم تشكيل نادى مصر كلاً من.. حراسة المرمى: وليد توفيق، خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا، خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح، خط الهجوم: عمر حبشي وأحمد الصعيدي.