انت الان تتابع الدوري الإنكليزي: وولفرهامبتون يفاجئ مانشستر سيتي ويهزمه بهدفين نظيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو وولفرهامبتون يحتفلون بتسجيل هدف

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة أمام ضيفه وولفرهامبتون صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزيالممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على ساوثهامبتون 4 / 1 وأرسنال على بورنموث 1 / صفر.

ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه أداما تراوري الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر.

وهذه الهزيمة هي الثانية لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق وولفرهامبتون، الذي بدأ المباراة بشكل دفاعي مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وأهدر وولفرهامبتون فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة عندما لعبت كرة طولية استلمها باتريك كوتروني وانطلق بها حتى دخل منطقة جزاء مانشستر سيتي لينفرد بالحارس إديرسون مورايس لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى لحظة خروج الحارس.

بعد هذه الهجمة حاصر فريق مانشستر سيتي ضيفه وولفرهامبتون في وسط ملعبه وتوالت هجماته لكنه فشل في اختراق التكتل الدفاعي للفريق الضيف، في المقابل، كانت هجمات وولفرهامبتون هي الأكثر خطورة.

وظل الحال على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 19 والتي شهدت هجمة مرتدة خطيرة لفريق وولفرهامبتون عندما أخطأ رياض محرز في تمرير الكرة ليقطعها راؤول خيمينز الذي انطلق بها ودخل منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة قوية لحظة خروج مورايس من مرماه لكن فرناندينيو تدخل في اللحظة الأخيرة وتصدى للكرة لترتد إلى باتريك كوتروني الذي سددها لكن فرناندينيو تصدى لها برأسه لتضييع فرصة هدف مؤكد لوولفرهامبتون.

وفي الدقيقة 22 أهدر راؤول خيمينز فرصة تسجيل هدف التقدم لوولفرهامبتون عندما انطلق بالكرة ودخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ليصبح في مواجهة الحارس مورايس لكنه تباطأ في التصرف بالكرة ليصطدم بمورايس قبل أن يشتت مدافعي مانشستر سيتي الكرة.

وفي الدقيقة 30 سدد إلكاي جويندوجان كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس روي باتريسيو.

وأنقذ باتريسيو، حارس وولفرهامبتون، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 33 عندما تصدى لتسديدة مفاجئة من رحيم سترلينج من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 36 مرر جواو كانسيلو كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها أجويرو بضربة رأس بعرض الملعب إلا أن مدافعي وولفرهامبتون شتتوا الكرة قبل أن تصل إلى رحيم سترلينج.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه فشل في مسعاه لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية وسيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل الهدف الافتتاحي للقاء وسط دفاع محكم من جانب وولفرهامبتون واعتماد على الهجمات المرتدة.

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ورغم المحاولات الهجومية المتتالية إلا أنه لم يكن هناك وجود لأي خطورة على المرميين خاصة وأن فريق وولفرهامبتون تراجع لوسط ملعبه للتصدي لهجمات مانشستر سيتي التي تمثلت في التصويبات من خارج منطقة الجزاء التي كانت بعيدة عن المرمى أو كانت تصطدم بلاعبي وولفرهامبتون والكرات العرضية التي تعامل معها الدفاع والحارس.

وجاءت أخطر فرص هذا اللقاء في الدقيقة 67 عندما سدد ديفيد سيلفا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون لكنها اصطدمت بالعارضة.

بعدها بدقيقة سدد سترلينج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتصطدم بأحد اللاعبين المتواجدين داخل منطقة الجزاء تهيأت أمام سيلفا داخل منطقة الست ياردات من الناحية اليسرى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 76 أهدر مانشستر سيتي فرصة تسجيل هدف التقدم عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليمنى من داخل منطقة جزاء وولفرهامبتون لتصل إلى برناردو سيلفا الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها اصطدمت بقدم اجويرو أمام المرمى قبل أن يمسك بها الحارس باتريسيو.

وعلى عكس سير اللعب وبالتحديد في الدقيقة 80 سجل وولفرهامبتون هدف التقدم من هجمة مرتدة عندما انطلق راؤوول خيمينز بالكرة وراوغ نيكولاس أوتاميندي قبل أن يمرر الكرة إلى أداما تراوري الذي انفرد بإديرسون مورايس وسدد الكرة على يسار الحراس لحظة خروجه إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 82 كاد مانشستر سيتي أن يعادل النتيجة عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بقدم أحد لاعبي وولفرهامبتون وتمر بجوار القائم الأيسر للحارس باتريسيو إلى ركلة ركنية، لكنها لم تستغل.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى وولفرهامبتون، الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما وصلت الكرة إلى راؤول خيمينز الذي مررها إلى أداما تراوري الذي انطلق بها وسددها على يسار مورايس الذي خرج من مرماه لتعانق كرته الشباك.

وأطلق بعدها الحكم مباشرة صافرة نهاية المباراة بفوز وولفرهامبتون على مانشستر سيتي 2 / صفر.

وفي المباراة الثانية، فاز تشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون 4 / .1

وسجل أهداف تشيلسي تامي أبراهام وماسون مونت ونجولو كانتي وميشي باتشواي في الدقائق 17 و24 و40 و89، فيما سجل هدف ساوثهامبتون داني إنجز في الدقيقة .30

ورفع تشيلسي رصيده إلى14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل ديفيد لويز هدفا في الدقيقة التاسعة ليقود فريقه أرسنال لفوز صعب على ضيفه بورنموث 1 / صفر.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث عند 11 نقطة في المركز العاشر.