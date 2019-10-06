انت الان تتابع الدوري الإسباني: أتلتيكو يتعادل مع بلد الوليد وينفرد بالمركز الثاني مؤقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من المباراة

انفرد فريق أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتعادله مع مضيفه بلد الوليد سلبيا، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز ريال مايوركا على إسبانيول 2 / صفر وسلتا فيجو على أتلتيك بلباو 1 / صفر.

وفشل فريقا أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأهدر ساندرو راميريز ركلة جزاء لفريق بلد الوليد في الدقيقة .36

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يواجه أشبيلية في وقت لاحق من اليوم، في المقابل رفع بلد الوليد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ريال مايوركا على ضيفه إسبانيول 2 /صفر.

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وتقدم الكرواتي انتي بوديمير بهدف لمايوركا في الدقيقة 37 ثم أضاف سالفا سيفيا الهدف الثاني في الدقيقة .73

الفوز رفع رصيد مايوركا إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر، فيما ظل إسبانيول في المركز الثاني من القاع برصيد خمس نقاط.

وفي المباراة الثالثة، انتزع سلتا فيجو فوزا صعبا من ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر.

ويدين سلتا فيجو بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيجاو أسباس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .74

ورفع سلتا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بلباو عند 12 نقطة في المركز السابع.