الان تتابع انطلاق حفل تدشين #موسم_الدرعية في حي الطريف التاريخي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 15 دقيقة - 9:16 م, 6 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 اتنطلق قبل قليل، حفل تدشين موسم الدرعية في حي الطريف التاريخي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وقال رئيس هيئة الرياضة: “من الدرعية كانت البداية وفي الدرعية اجتمع أبناء الوطن تحت مظلة الدولة السعودية الأولى، بداية موطن الفخر وبداية الإلهام لأجيال من الملوك والأبطال الذين قادوا المملكة للازدهار و النمو”.

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