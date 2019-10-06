الان تتابع انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية والان مع التفاصيل
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افتتحت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المستوى الأول من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي الليقاة البدنية والتي تقام بمعهد إعداد القادة في الرياض وتستمر حتى الخميس المقبل.
وشهدت الدورة التي قدمها المحاضر الآسيوي أوليفر في يومها الأول حضور عضو المجلس الإدرة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم في اللجنة الدكتور يحيى الشريف، وشهد اليوم الأول محاضران نظرية وعملية.
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