شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: الفوز على المصرى بشرة خير لزعيم الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، سعادته بعد عودة فريقه بأغلى ثلاث نقاط بعد الفوز على المصرى فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث للدورى الممتاز.

واستبشر المدير الفنى خيرًا فى ظل تحقيق فريقه انتصارين من المباريات الثلاث التى خاضها حتى الآن بالدورى المحلى، وعلى الرغم من البداية الحزينة بالخسارة فى مواجهة الزمالك بالقاهرة، فإن فريقه نجح فى استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على العربى الكويتى والصعود إلى دور الـ16 فى البطولة العربية وتحقيقه لفوزين متتاليين على المستوى المحلى أمام الجونة، ثم المصرى، وهو ما رفع من رصيد زعيم الثغر إلى 6 نقاط.

وأشار طلعت يوسف إلى أن الفوز على المصرى مهم فى هذه المرحلة لاستعادة الثقه، لاسيما أن المصرى من الأندية القوية التى يعمل لها أى نادٍ ألف حساب. على صعيد آخر، أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) عن مواجهة الاتحاد السكندرى أمام المحرق البحرينى. ويلعب الاتحاد مباراة الذهاب فى الإسكندرية، بينما تقام مباراة العودة فى البحرين.