شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم- كريم بامبو في خط الوسط عمر السعيد فى خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – خالد بو طيب – اسلام جابر – امام عاشور – محمد عبد الشافي – حازم امام – مصطفي محمد.

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