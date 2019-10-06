الأحد 6 أكتوبر 2019 شهدت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، لقطة طريفة، بعدما قام كريم طارق لاعب طلائع الجيش بالاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز بطريقة جديدة كلفته الحصول على بطاقة صفراء ، في الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وسجل اللاعب الهدف في الدقيقة 92 من عمر اللقاء. واحتفل اللاعب بارتداء قناع سبايدر مان وأشهر الحكم أمين عمر بطاقة صفراء للاعب. Advertisements وانتهت مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سبايدر مان» يحتفل بهدف طلائع الجيش بمرمى بيراميدز في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.