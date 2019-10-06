تقارير.. لوكاكو جاهز لديربي ايطاليا «يوفنتوس وانتر ميلان»

الأحد 6 أكتوبر 2019 سيشارك مهاجم ​إنتر ميلانو​، البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ أساسياً في ديربي ​إيطاليا​ أمام ​يوفنتوس​، على ملعب سان سيرو الأحد، ضمن الجولة السابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن لوكاكو بات جاهزاً بشكل كامل لمواجهة يوفنتوس بعد شفائه نهائياً من الإصابة التي لحقت به مؤخراً. ومن المتوقع أن يبدأ لوكاكو المباراة بجوار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعد طرد أليكسيس سانشيز في مباراة سامبدوريا الأخيرة. وغاب النجم البلجيكي عن مواجهة سامبدوريا الأخيرة في الدوري ولقاء برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

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