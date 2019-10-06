الأحد 6 أكتوبر 2019 أشاد مدرب ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ بجودة لاعبيه، التي صنعت الفارق خلال مواجهة ​ساوثامبتون​ الأحد، والتي انتهت بفوز البلوز (4-1) في الجولة الثامنة من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.

وفي تصريحات نشرت على حساب تشيلسي عبر "تويتر" أعرب لامبارد عن سعادته البالغة بوصول فريقه لمستوى عالٍ وتحقيق نتيجة جيدة قبل فترة التوقف الدولي. واعترف المدرب الإنكليزي بعدم ظهور فريقه بمستوى مميز في بداية المباراة، قبل أن يصنع اللاعبون الفارق بفضل مهاراتهم الفردية. وعن الهتافات عنصرية قال لامبارد "مثل هذه الأمور تمثل مشكلة بوجه عام في عالم كرة القدم"، كما طالب المشجعين بالكف عن هذه التصرفات المشينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد: طالبت المشجعين بالتوقف عن الهتافات العنصرية أثناء الرباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.