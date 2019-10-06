​لورينزو بيليغريني لحكم مواجهة كالياري: أنت مُخجل

الأحد 6 أكتوبر 2019

شن لاعب وسط روما ​لورينزو بيليغريني​ هجوماً على حكم مباراة فريقه ضد ​كالياري​، ​دافيدي ماسا​ الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم.



وتقدم كالياري من ركلة جزاء منحه إياها حكم اللقاء، بداعي وجود لمسة يد على مدافع روما، قبل أن يدرك ذئاب العاصمة التعادل لينتهي اللقاء (1-1).

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وفي هذا الصدد، قال بيليغريني موجهاً حديثه للحكم عبر حسابه على "إنستغرام": "أنت مُخجل".

وغاب بيليغريني عن مباراة اليوم بسبب معاناته من إصابة بكسر في مشط القدم اليمنى.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 12 نقطة بينما يأتي كالياري في المركز السابع بـ11 نقطة.