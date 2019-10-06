لاعب الإمارات يتسلح بالجماهير أمام اندونيسيا

الأحد 6 أكتوبر 2019

كشف أحمد برمان، لاعب منتخب الإمارات الأول، ونادي العين، أهمية المباراة المقبلة أمام إندونيسيا يوم الخميس، في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم.



وشدد على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، ونوه إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، وتحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الأطراف، حتى يستطيع المنتخب التفوق على منافسه ومواصلة انتصاراته التي بدأها بالفوز على المنتخب الماليزي بأرضه ووسط جمهوره في المباراة الأولى.

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وأوضح أن الجمهور يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في المباراة المقبلة، لأن الحضور الجماهيري المميز والتشجيع المتواصل، يمنحان اللاعبين الحافز لتقديم أفضل ما لديهم، ويدفعهم لبذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق انتصار يضاعف فرص منتخبنا في مشوار التصفيات، ويسعد جماهير كرة القدم الإماراتية.

وطالب برمان بضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بالمنتخب الإندونيسي، مشيراً إلى أن تذيله للمجموعة بعد خسارته لمباراتين لا يعني أنه ضعيف أو أنه سيكون صيداً سهلاً، مشدداً على ضرورة التعامل معه بالجدية اللازمة، والأخذ في الاعتبار أنه سيأتي لتعويض النقاط التي خسرها في الجولتين السابقتين.

وقال: "التصفيات لا تزال في بدايتها ومن المبكر الحديث عن متصدر المنافسة أو متذيلها، وكل المنتخبات لا تزال لديها فرصة كبيرة في التأهل من خلال هذه المجموعة، وتسعى جميعها للحصول على فرصة للمشاركة في النهائيات، ومن المؤكد أن المنافسة ستكون صعبة لذلك يجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، ونقدم كل ما نملك لبلوغ هدفنا".