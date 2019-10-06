شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
تُجرى في الحادية عشرة من صباح غدٍ (الاثنين)، مراسم قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2020/2019، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأوضحت لجنة المسابقات، أنها قسَّمت الأندية المشاركة إلى مستويين، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 فريقاً)، والأندية صاحبة المراكز الـ16 الأولى من دوي الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول.
وضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى، إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية، والـ4 فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة، وهي أندية (طويق، وعكاظ، واللواء، وطبرجل).
وأكدت اللجنة، أن مباريات دور الـ64 ستُلعب على أرضية الفريق الذي سيُسحب اسمه أولاً، مبينة أن قرعة الأدوار المُتقدمة ستُجرى في ديسمبر القادم.
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