مدرب الجزائر يتمسك بمحترفي الدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي استدعاء لاعبين جديدين للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي ستتخلله مباراتان وديتان أمام الكونغو الديمقراطية وكولومبيا يومي 10 و15 أكتوبر الحالي.

واختار بلماضي 23 لاعبا بينهم لاعبان جديدان هما مدافع نادي أردا كارجاني البلغاري إلياس حساني، ومدافع نادي سيون السويسري أيوب عبداللاوي، بحسب ما نشره الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أمس.

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وسبق لحساني وعبداللاوي اللعب لمنتخب الجزائر قبل مجيء بلماضي.

بالمقابل خرج من القائمة مدافع نادي شباب قسنطينة حسين بن عيادة. واحتفظ بلماضي ببقية اللاعبين الذين شاركوا في معسكر سبتمبر الماضي بينهم 5 محترفين في الدوري السعودي بجانب رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وإسلام سليماني (موناكو الفرنسي).

يشار إلى أن المنتخب الجزائري الذي سيباشر معسكرا إعداديا اليوم، سيلاقي الكونغو الديمقراطية وديا الخميس المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، في حين يلاقي كولومبيا يوم 15 أكتوبر الحالي على ملعب مدينة ليل الفرنسية.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب: رايس مبولحي (الاتفاق)، عزالدين دوخة (الشباب)، الكسندر أوكيدجة، جمال بن العمري (الشباب)، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، مهدي تاهرات (أبها)، يوسف عطال، إلياس حساني، إلياس شتي، أيوب عبداللاوي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بوداوي، سفيان فغولي، يوسف بلايلي (الأهلي)، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، رياض محرز، ياسين براهيمي، سعيد بن رحمة، زين الدين فرحات.