نتائج المدربين حتى نهاية الجولة السادسة..

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحق مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأورجوياني دانيل كارينيو احتلال المركز الأول من بين قائمة مدربي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى انتهاء الجولة السادسة أمس الأول، وقوفا على حصده العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي تولى فيها قيادة الفريق رسميا بعد أن فسخت إدارة النادي عقد الكرواتي ماريو سيتانوفيتش.

وجاء في المرتبة الثانية، الوطني صالح المحمدي اعتمادا على الرصيد الذي أضافه للأهلي بعد أن تسلم المهمة موقتا خلفا للمدرب المقال، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، فخلال 3 مباريات قاد فيها الفريق، نجح في تحقيق 7 نقاط.

أما المرتبة الثالثة، فجاءت من نصيب مدرب الهلال الروماني رازفان لوسيسكو الذي قاد فريقه لصدارة الترتيب برصيد 16 نقطة من أصل 18 طرحت أمامه، ويتفوق عليه المحمدي بعدم تلقي فريقه أي هدف في المباريات التي قادها حتى الآن.

وإذا استحق الثلاثي دانيال كارينيو وصالح المحمدي ورازفان لوسيسكو تقدير (ممتاز) من أصل 16 مدربا في الدوري، فإن البقية لم تحقق نتائج مرضية خاصة حامل اللقب مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا (رسوب) ومدرب الاتحاد خوزيه سييرا (مقبول).

تقييم المدربين حسب عدد المباريات وحصد النقاط

الأورجوياني دانيل كارينيو (الوحدة)

الوطني صالح المحمدي (الأهلي)

قاد الفريق في 3 مباريات

حقق 7 نقاط

النتيجة: 7 من 9(ممتاز)

الروماني رازفان لوسيسكو(الهلال)

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قاد الفريق في 6 مباريات

خطف 16 نقطة

النتيجة: 16 من 18(ممتاز)

الروماني دانيال أيسايلا

(الحزم)

قاد الفريق في 6 مباريات

حصد 10 نقاط

النتيجة: 10 من 18(جيد)

التونسي عبدالرزاق الشابي

(أبها)

قاد الفريق في 6 مباريات

حقق 7 نقاط

النتيجة: 7من 18(رسوب)

الوطني خالد العطوي

(الاتفاق)

قاد الفريق في 6 مباريات

حقق 6 نقاط

النتيجة: 6 من 18(رسوب)

الألباني بيسنيك هاسي

(الرائد)

قاد الفريق في 5 مباريات

حقق 5 نقاط

النتيجة: 5 من 15(رسوب)

التونسي محمد الكوكي

(أقيل أمس الأول من ضمك)

قاد الفريق في 6 مباريات

حقق 4 نقاط

النتيجة: 4 من 18(رسوب)

البرتغالي خورخي سيماو