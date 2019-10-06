ضمك ثالث الأندية إقالة للمدربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع ضمك عدد المدربين المقالين بعد مرور 6 جولات فقط من النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى 3 مدربين بعدما أعلن أمس إقالة مدربه التونسي محمد الكوكي وجهازه المعاون لسوء النتائج، وتعيين الجزائري نورالدين بن زكري مدربا حتى نهاية الموسم.

وترك الكوكي فريق ضمك في المركز الـ 15 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط فقط، من فوز وتعادل و4 هزائم.

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وسيعاون بن زكري الخبير بالدوري السعودي، أنجيلو بوزيتي (مساعد مدرب) ولوكا سكوردر (مدرب لياقة) ولورينزو سانتوني (محلل فيديو) ودومنيكو ادواردو (مدرب حراس).

وسبق ضمك في خطوة فسخ عقد المدرب، فريق الوحدة بإقالة الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، وكذلك الأهلي الذي أقال الكرواتي الآخر، برانكو إيفانكوفيتش لسوء النتائج أيضا.

قلص الكوكي عدد المدربين التونسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 3 مدربين من أصل 4 مدربين، فيما يتوقع أن يتقلص العدد إلى مدربين فقط حال استغناء الفتح عن مدربه فتحي الجبالأ في خطوة متوقعة نتيجة سوء نتائج الفريق وبقائه في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة. في المقابل، لا يزال مدربا العدالة وأبها، التونسيان ألكسندر القصري وعبدالزراق الشابي في خانة المرضي عنهما في نادييهما.

وسيكون بن زكري المدرب الجزائري الوحيد في الدوري حتى الآن.