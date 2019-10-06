أياكس يعزز صدارته للدوري الهولندي بثنائية أدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام

عزز فريق أياكس أمستردام موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أدو دين هاج 2 -0 أمس في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فورتانا سيتارد 4 - 2 على ضيفه فينورد روتردام.

وتقدم المهاجم المخضرم كلاس يان هونتلار بهدف لأياكس في الدقيقة العاشرة ثم أضاف دافيد ناريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ86.

الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 23 نقطة وتوقف رصيد أدو دين هاج عند ست نقاط في المركز الثالث من القاع.

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وحقق فورتانا سيتارد انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، بعدما تغلب 4 - 2 على ضيفه فينورد روتردام.

وارتفع رصيد فورتانا إلى ست نقاط لكنه ظل في المركز قبل الأخير، في حين تجمد رصيد فينورد، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز التاسع موقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتقدم فورتانا مبكرا عن طريق أمادو سيس في الدقيقة الثانية، لكن ريدجسيانو هابس أحرز هدف التعادل لفينورد في الدقيقة 27.

ولم يهنأ الضيوف بتعادلهم كثيرا، بعدما عاد سيس لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لفورتانا في الدقيقة 34، فيما أضاف زميله سيان هاريس الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، عزز فورتانا تقدمه بعدما سجل باسالا ساميو الهدف الرابع في الدقيقة 46، قبل أن يقلص ستيفن برجيوس الفارق بتسجيله الهدف الثاني لفينورد في الدقيقة 66.