ديوكوفيتش يحصد لقبه الـ 76

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو
توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم بلقب بطولة طوكيو للتنس أمس.
وفاز ديوكوفيتش في المباراة النهائية على الأسترالي جون ميلمان بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 -2.
واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و10 دقائق لحصد لقبه الـ 76 في مسيرته.
وعاد النجم الصربي لملاعب التنس بعد غياب استمر 4 أسابيع بسبب الإصابة في الكتف.
وحقق ديوكوفيتش لقبه الرابع في الموسم الحالي بعد أن فاز بلقب بطولة مدريد للأساتذة بجانب بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون.
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