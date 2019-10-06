وولفرهامبتون يسقط مانشستر سيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه وولفرهامبتون 0-2 في المباراة التي جرت أمس ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.
ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه أداما تراوري الذي سجل في الدقيقتين الـ80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية، فاز تشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون 4 / 1، سجل لتشيلسي تامي أبراهام، وماسون مونت، ونجولو كانتي، وميشي باتشواي، فيما سجل هدف ساوثهامبتون داني إنجز.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.
وفي المباراة الثالثة، سجل ديفيد لويز هدفا في الدقيقة التاسعة ليقود أرسنال لفوز صعب على ضيفه بورنموث 1-0.
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