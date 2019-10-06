وولفرهامبتون يسقط مانشستر سيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خسر مانشستر سيتي أمام ضيفه وولفرهامبتون 0-2 في المباراة التي جرت أمس ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

ويدين وولفرهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه أداما تراوري الذي سجل في الدقيقتين الـ80 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز تشيلسي على مضيفه ساوثهامبتون 4 /‏ 1، سجل لتشيلسي تامي أبراهام، وماسون مونت، ونجولو كانتي، وميشي باتشواي، فيما سجل هدف ساوثهامبتون داني إنجز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الـ16.

وفي المباراة الثالثة، سجل ديفيد لويز هدفا في الدقيقة التاسعة ليقود أرسنال لفوز صعب على ضيفه بورنموث 1-0.