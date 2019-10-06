كروس يرفع غيابات المانشافت إلى 7 لاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني توني كروس مع المنتخب الألماني في مباراته الودية أمام نظيره الأرجنتيني ومباراته أمام مضيفه منتخب أستونيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعدما أصيب خلال مباراة فريقه أمام غرناطة أمس الأول.

وترك كروس (29 عاما) ملعب المباراة في الدقيقة 33 وهو يعاني من مشكلة في الفخذ، وينتظر المنتخب الألماني حاليا وصول معلومات إضافية، حيث يخضع كروس حاليا للعلاج في مدريد.

وذكر نادي كولون أمس أن جوناس هيكتور لن ينضم للمنتخب الألماني بسبب تجدد مشاكل في العضلات. وبدلا من الانضمام للمنتخب الألماني سيخضع اللاعب لبرنامج فردي وعلاجي.

وقال مدرب المنتخب الألماني يواخيم الذي يفتقد أيضا 7 لاعبين مهمين بسبب الإصابات «إنه عار ولكن يجب علينا الخروج بأفضل شيء ممكن».

ويغيب عن المنتخب الألماني بسبب الإصابات كل من أنتونيو روديجر، لاعب تشيلسي، وليون جوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، وكيفن تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، ونيكو شولز، لاعب بوروسيا دورتموند، وثنائي باريس سان جيرمان جوليان دراكسلر وثيلو كيرير.

كما يفتقد المنتخب الألماني جهود ليوري ساني، جناح مانشستر سيتي لفترة طويلة بسبب إصابته في الرباط الصليبي وإجرائه عملية جراحية.

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وقال لوف «لسوء الحظ، نفتقد 5 أو 6 لاعبين يلعبون بشكل أساسي معنا، هذا مزعج بعض الشيء».

قلق لوف ليس كبيرا بشأن غياب اللاعبين عن مباريات معينة حاليا، ولكن قلقه الأكبر من فقدان الفرصة للبناء نحو الهدف الأكبر المتمثل في يورو 2020.

وقال إن انضمام اللاعبين الأساسيين سيكون مهما بالنسبة لتطور المنتخب، وأضاف أنه يكون جزءا من شيء مهم لعملية النضج. وأكد «نريد أن نقيم حصص تدريبية جيدة، ونتحدث مع اللاعبين».

وأضاف «على الجانب الآخر، إنها فرصة لمنح لاعب أو آخر شاب الفرصة».

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني الأربعاء في دورتموند قبل التوجه لتالين في 13 أكتوبر.

وتحدث زين الدين زيدان بوضوح عن إصابة كروس عقب الفوز 4 / 2.

وقال زيدان «أتمنى أن أتمكن من إبقاء توني هنا لكي يتمكن من التعافي، سيكون من الأفضل له عدم السفر للانضمام للمنتخب الألماني والبقاء هنا».