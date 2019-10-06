فيورنتينا يعبر أودينيزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما فاز فريق فيورنتينا على ضيفه أودينيزي 1 - 0 أمس في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز للمدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72. الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أودينيزي عند 7 نقاط في المركز الـ14.



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