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تهديد رئيس بلنسية بالقتل

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي بلنسية الإسباني لكرة القدم أمس الأول أن رئيسه انيل مورثي تلقى تهديدات بالقتل.

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وتقدم بلنسية ببلاغ للشرطة الإسبانية بعد أن تلقى مورثي تهديدات بالقتل على هاتفه المحمول، بعد ساعات من الفوز على ديبورتيفو الافيس بهدفين مقابل هدف ليحقق الفريق انتصاره الأول، تحت قيادة مدربه الجديد البرت سيلاديس.

وذكر بلنسية في بيانه «الشؤون القانونية بالنادي قدمت للشرطة الأدلة حول التهديدات الخطيرة التي تتضمن تهديدات بالقتل، والتي تم إرسالها على الهاتف المحمول لرئيس النادي في الساعات الأخيرة».

ويواجه مورثي معارضة متزايدة من جانب جماهير النادي بعد إقالة المدير الفني السابق مارسيلينو، رغم فوزه مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بجانب التأهل إلى .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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