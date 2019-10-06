خماسية تمنح مونشنجلادباخ صدارة البوندسليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين اقتنص بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه أوجسبورج 5 - 1 أمس في المرحلة السابعة من البوندسليجا. وانفرد جلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ ولايبزج وباير ليفركوزن وفرايبورج وشالكه. Advertisements وتوقف رصيد أوجسبورج عند 5 نقاط ليبقى في المركز الـ14. وتقدم دينيس زكريا بهدف لجلادباخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثامنة والـ13. وأحرز الفرنسي الحسن بليا الهدف الرابع لجلادباخ في الدقيقة الـ39 قبل أن يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة الـ83. وتكفل فلوريان نايديرليشنير بتسجيل الهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة الـ81.



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