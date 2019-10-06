شكرا لقرائتكم دجلة يحتفل بعيد ميلاد تاكيس جونيس الـ 48... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادى وادى دجلة بعيد ميلاد المدير الفنى للفريق الكروى الأول، اليونانى تاكيس جونيس، الـ 48 حيث إنه من مواليد 6 أكتوبر عام 1971.

وهنأت الصفحة الرسمية لوادى دجلة، اليونانى تاكيس جونيس بعيد ميلاده، متمنيين له المزيد من التوفيق والتألق فى الأعوام الماضية.

ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وأن دجلة تعرض للخسارة فى الجولة الأولى من طنطا بهدف دون رد، ثم تعادل فى الجولة الثانية مع حرس الحدود بنتيجة 2/2، وفى الأخير الخسارة من الإسماعيلى بهدف نظيف.