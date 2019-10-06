شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل اف سي مصر لمواجهة الزمالك فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري. جاء التشكيل كالتالي: Advertisements خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة واسلام صلاح خط الهجوم : عمر حبشي و أحمد الصعيدي

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