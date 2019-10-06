شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل اف سي مصر لمواجهة الزمالك فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء التشكيل كالتالي:
خط الدفاع: علاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا
خط الوسط: هشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة واسلام صلاح
خط الهجوم : عمر حبشي و أحمد الصعيدي
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