شكرا لقرائتكم محمود متولى يبدأ مرحلة جديدة فى البرنامج التأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمود متولي لاعب الأهلى مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وبدأ متولي، الجري وتنفيذ مرحلة التأهيل داخل ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ عليها، وقام متولي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقا لبرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

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وأجرى متولي أشعة خلال الفترة الأخيرة للتعرف على نسبة شفائه من الاصابة، وحرص خالد محمود طبيب الفريق على متابعة برنامجه اليوم داخل ملعب التتش.

فيما خاض شريف إكرامي، وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الفريق تدريبات منفردة على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني، وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي.