شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الزمالك 1 – 0 مصر.. بن شرقي يتقدم للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتقدم الزمالك على مصر بهدف نظيف بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.
بدأت المباراة هادئة وحاول لاعبي مصر ترتيب صفوفهم داخل الملعب لمنع الزمالك من بناء هجمات أو الاستحواذ على اللعب في وسط الملعب، حيث ظهر الفريق متحفظا دفاعيا وتمركز غالبية لاعبيه في وسط ملعبهم لمنع الزمالك من تشكيل خطورة على مرمى وليد توفيق.
جاءت اول خطورة للزمالك في الدقيقة 7 عن طريق محمد أوناجم من الجبهة اليمنى ولعبها عرضية قبل أن يبعدها لاعب مصر إلى ركينة.
تحول اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط ملعب مصر، في ظل التحفظ الدفاعي وغياب الجؤاة الهجومية للفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.
وأحرز أشرف بن شرقي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 15 من تمريرة سحرية من يوسف أوباما، وترجمها اللاعب المغرب في الشباك.
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